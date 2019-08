A Associação Garouta do Calhau, no âmbito do projecto Férias Divertidas, organiza uma festa que este ano terá como tema ‘O Circo’.

O evento realiza-se, no próximo dia 28 de Agosto, pelas 14h30, no auditório do Jardim Municipal.

Esta festa é direccionada para as crianças e jovens que integram o projecto e grupos convidados de outras instituições.