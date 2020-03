GAP da Zona Militar da Madeira lança concurso com perguntas sobre o Exército

Associado às comemorações do seu aniversário, o Gabinete de Atendimento ao Público do Funchal (GAP) da Zona Militar da Madeira irá lançar um concurso que decorrerá entre 9 a 13 de Março.

‘Achas que sabes responder?’ é nome do concurso, que contempla quatro perguntas relativas ao Exército após o que os participantes receberão prémios de acordo com o seu desempenho.

Podem participar jovens entre os 18 e os 24 anos, que deverão comparecer no GAP entre as 09 e as 12 horas e entre as 14h e as 16h45, nos dias acima referidos.