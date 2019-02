Galo Resort entrega donativo à Associação Abraço

Relaizou-se, hoje, no Caniço, a entrega do cheque simbólico que representa um donativo do Galo Resort, no valor de 5.085,50 euros, à Associação Abraço.

Na ocasião marcaram presença membros da delegação do Funchal e o director de operações do Resort, David Andrade.

Esta é uma doação que reflecte a consciencialização dos hóspedes do resort para causas de apoio à população local, sendo que mais uma vez os turistas não foram indiferentes e contribuíram 1 euro

por ‘check out’, que reverteu na totalidade para esta delegação que desenvolve um trabalho meritório com pessoas infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA e suas famílias na Madeira.

O valor arrecadado será aplicado, na totalidade, na formação e acompanhamento destes jovens apoiados pela Associação Abraço.