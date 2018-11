Fundos dão briga no Funchal entre PSD e executivo de Cafôfo

“Fundos dão briga no Funchal” é a manchete desta quarta-feira da edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira. A vereadora Rubina Leal, do PSD, lamenta baixa taxa de execução das empreitadas com os apoios do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e que na gaveta estejam 21 milhões de euros. Já o vice-presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, nega atrasos, lembra contas antigas e acusa o PSD de falta de transparência. Um assunto que é desenvolvido no interior através de um trabalho da autoria do jornalista Victor Hugo.

Já a grande foto da capa ilustra uma paisagem da Madeira, com o seguinte título: “Elite do trail volta à Madeira”. A Maxi Race realiza-se no concelho de São Vicente a 8 e 9 de Dezembro, conforme revela o jornalista Rúben Santos, que explica tudo sobre esta nova prova em duas páginas no interior da edição.

Na parte inferior da capa poderá ler que a “Quinta do Lorde não vai encerrar”, isto porque a garantia é dada pelo administrador do BPI, Pedro Barreto, em entrevista ao jornalista Miguel Fernandes Luís.

Ao lado poderá ler que “Hélder Spínola diz-se perseguido na Universidade”. Decisão colectiva dispensa professor da Faculdade de Ciências da Vida da UMa, conforme conta o jornalista Élvio Passos.

Finalmente, saiba que “70% dos casos de diabetes podiam ser prevenidos”, escrever a jornalista Ana Luísa Correia.

