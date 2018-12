Funcionários públicos já receberam vencimento de Dezembro

É funcionário do quadro da Administração Pública? Certamente já deve ter reparado que a conta bancária está mais recheada nesta altura do ano. Não, não é qualquer engano “confirma-se que o Governo Regional procedeu ao pagamento dos vencimentos dos funcionários públicos no dia de hoje, 14 de Dezembro”.

O sindicato do Comércio diz que “é bonito, é simpático, é vantajoso para o tecido comercial porque se compra mais cedo, mas pode ser entendido como um agrado pré-eleitoralista ao partido que sustenta o governo”, afirma Ivo Silva do SITAM.

O sindicalista alerta ainda para os cuidados a ter justamente pelo facto de, no espaço curto de tempo, os trabalhadores terem à disposição de três salários (Novembro, Dezembro e subsídio de Natal). Um ‘pau de dois bicos’: “Apesar de representar o sindicato do Comércio não posso ser defensor do consumo desenfreado sobretudo quando depois terão pela frente quase 40 dias para receberem outro vencimento. Será um período de penosidade”, adianta.

De resto, a confirmação que os salários foram pagos sai do próprio gabinete do vice-presidente do Executivo que lembra tratar-se de “manter uma tradição de, no mês de Dezembro, se proceder aos pagamentos dos vencimentos um pouco mais cedo que a data habitual no resto do ano (dia 20)”, esclarece.

Adianta que o procedimento é de carácter extraordinário, pelas razões acima, pelo que melhor não se habituar porque nos restantes meses “serão os mesmos escrupulosamente pagos no dia 20 de cada mês ou, caso esse dia coincida com fim de semana, no último dia útil imediatamente anterior”.

Em resumo o “pagamento de salários não depende, nem nunca dependeu da maior ou menor liquidez do Governo Regional”, uma resposta que vem esbater uma especulação reinante que as finanças públicas estariam de boa saúde: “Sempre foi ponto de honra e primeira prioridade do Governo Regional, o justo e atempado pagamento dos vencimentos dos seus funcionários e servidores públicos”, explica em jeito de remate final à questão levantada pelo DIÁRIO.