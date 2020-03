Funcionário infectado leva a encerramento de supermercado na Ribeira Brava

O secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, confirmou, há instantes, na conferência de imprensa para actualização sobre a Covid-19 na Madeira, que um supermercado localizado no concelho da Ribeira Brava foi encerrado, este sábado, pelas 15h30, tendo em conta que um funcionário acusou positivo para Covid-19.

O DIÁRIO sabe que a partir das 15 horas, já não era permitida a entrada de clientes na superfície comercial e, à porta, um funcionário explicava que iam fechar por dois a três dias para desinfecção ao local. O parque de estacionamento ficou de imediato com um letreiro, o que gerou burburinho entre os clientes que pretendiam fazer as suas compras.

Sabe-se que o funcionário em questão esteve em contacto com os primeiros casos confirmados no concelho da Ponta do Sol e que as pessoas com ligações próximas a eles estão a ser contactadas.