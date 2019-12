Funchal sensibiliza para o tráfico de seres humanos

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, com o pelouro do Desenvolvimento Social marcou presença, esta tarde, numa acção de sensibilização sobre o tráfico de seres humanos, que teve lugar na Sala da Assembleia dos Paços do Concelho.

Esta foi uma iniciativa da autarquia, por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala hoje, em parceria com a Associação para o Planeamento da Família. Madalena Nunes destacou o intuito da acção “de dotar os nossos colaboradores, que diariamente contactam com o público, sejam das mais variadíssimas áreas em que o município atua, de ferramentas que os possibilitem detectar este tipo de crime e ajudar alguém, se for o caso”.

“É uma acção de prevenção, trazer ao debate estas questões que ainda são uma realidade nos dias de hoje. Se cada um de nós passar a palavra a outras mais pessoas, estamos a defender uma causa que nos diz respeito, a causa da dignidade humana e dos direitos que são de todos nós”, concluiu.