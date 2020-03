Funchal sem “ocorrências relevantes a reportar”

Depois do sismo registado na noite de ontem na Madeira, e do susto que pregou aos madeirenses, hoje foi tempo de avaliar os danos. Não apenas em termos privados, mas com as entidades públicas a irem para o terreno.

No Funchal, o presidente da Câmara Municipal, Miguel Gouveia, passou a manhã no terreno com elementos da Protecção Civil Municipal. Estiveram a analisar reservatórios, edifícios municipais, taludes e escarpas, complexos balneares e complexos habitacionais. E no final, felizmente, “não há ocorrências relevantes a reportar”.