Funchal recebe peritos e técnicos de forças policiais de vários países

De 17 a 19 de setembro de 2019, irá decorrer no Funchal uma reunião do grupo de trabalho do projecto Fields (Frontex Interpol Electronic Library Document System), envolvendo peritos e técnicos de forças policiais de vários países, designadamente da Áustria, Bulgária, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha, Albânia e Canadá.

Recorde-se que a Interpol e a Frontex /European Border and Coast Guard Agency têm vindo a desenvolver este projecto, que visa a criação de um sistema destinado a aumentar a capacidade de verificação da autenticidade de documentos de viagem, por parte do controlo fronteiriço de primeira linha.

O aumento da mobilidade global requer uma cooperação internacional mais alargada, de forma a atingir uma melhor e mais rápida resposta, facilitando a mobilidade, mas melhorando o combate a fenómenos criminais associados.

A possibilidade de aceder a um conjunto de informação específica à situação, aquando do controlo documental, é um meio essencial ao controlo fronteiriço.

Portugal é um dos países pioneiros no desenvolvimento da solução pretendida, participando através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e do Laboratório de Polícia Cientifica da Polícia Judiciária, (PJ)