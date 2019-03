Funchal recebe este domingo ‘UMa corrida pela Vida’

Inserido nas comemorações dos 30 anos da Universidade da Madeira, realiza-se este domingo, 17 de Março, a primeira edição da prova ‘UMa corrida pela vida’ que inclui uma corrida de 5km e uma caminhada de 1km.

A corrida tem partida prevista para as 9h30, no interior da Quinta de São Roque, circulando o Campus Universitário da Penteada, seguindo depois em direcção à Praça do Município onde está instalada a meta.

Sem carácter competitivo, a caminhada está marcada para as 10h, junto à Rotunda do Infante, percorrendo a Avenida Arriaga até à Ponte do Bazar do Povo. Sobe depois pela Rua 31 de Janeiro até ao cruzamento da Câmara Municipal do Funchal, avançando em direcção à Praça do Município.

As inscrições têm um custo de €2,50 e podem ser efectuadas online ou na sede da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), até o dia 18 de Março. Parte do valor angariado com as inscrições reverterá para o Fundo de Apoio de Emergência da Universaidade da Madeira.

‘UMa Corrida pela Vida’ é organizada pela Universidade da Madeira, em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.