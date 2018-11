Funchal recebe Bandeira Verde ECO XXI com o melhor resultado de sempre

A Câmara Municipal do Funchal será novamente galardoada este ano pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), devido às suas práticas ambientais de excelência.

É a quarta vez consecutiva que a autarquia recebe a Bandeira Verde ECOXXI, um reconhecimento que é atribuído com base na monitorização de valores relacionados com a educação ambiental e para a sustentabilidade, a qualidade do ar e da água, o ordenamento do território, o ruído, a gestão dos resíduos, a mobilidade sustentável e eficiência energética, a limpeza e os espaços públicos, entre outros, num total de 21 indicadores avaliados, que fazem do Funchal uma cidade exemplar neste campo.

O resultado de 2018 (75,7%) é o melhor de sempre da autarquia, batendo de forma substancial o recorde do ano passado (66,01%), bem como os registos dos anos anteriores (65,5% em 2016 e 63,9% em 2015), “numa evolução incontornável face ao primeiro galardão”.

“Todos os anos temos conseguido fazer mais e melhor no cumprimento das metas da ABAE e o Funchal é, uma vez mais, o único Município da Região a ser distinguido por esta associação que faz parte da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), onde estão agrupadas entidades internacionais que promovem actividades de Educação Ambiental para a Sustentabilidade em mais de 60 países”, disse Idalina Perestrelo.

A vereadora destaca, por isso, “este reiterado reconhecimento por parte de uma Organização não Governamental de Ambiente, respeitada nacional e internacionalmente” e deixa claro que “a edilidade mantém-se empenhada em continuar a trabalhar por uma cidade com cada vez mais qualidade de vida para todos os munícipes e para todos aqueles que nos visitam, sendo que distinções como esta fazem eco da aposta feita a nível da sustentabilidade e da qualidade ambiental pelo actual executivo, bem como das múltiplas iniciativas desenvolvidas nas áreas de resíduos, energia, espaços verdes, mobilidade e conservação da natureza, entre outras”.