No âmbito da iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’, inserido nas Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, o líder da Autarquia, acompanhado pelo seu executivo camarário, visitou a Associação de Andebol da Madeira, tendo sido recebido pelo Presidente da Direcção, Emanuel Alves, e pelo Presidente-adjunto, Bernardo Vasconcelos.

Miguel Silva Gouveia salientou que o Funchal “carece de um espaço de referência para fazer eventos desportivos e culturais, um pavilhão onde se possa acolher e dar melhor qualidade aos nossos atletas, instituições e clubes, e realizar, igualmente, diversas competições de cariz nacional e internacional”.

Por sua vez, Emanuel Alves mostrou-se bastante satisfeito com a visita do Executivo e o apoio demonstrado para com a Associação de Andebol da Madeira, apoio esse que é sempre “muito importante”. Seguiu-se depois uma visita às instalações, um espaço onde funciona a sede, propriedade de própria AAM, terminando com a visualização de uma apresentação sobre o Andebol na Madeira, com o balanço das actividades realizadas na época passada, informações sobre os atletas efectivos e clubes filiados, onde foi possível verificar que a esmagadora maioria dos clubes pertence ao Município do Funchal.