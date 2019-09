Funchal lança APP do município na Semana da Mobilidade

A Câmara Municipal do Funchal organiza, entre os dias 16 e 21 de Setembro, a edição 2019 da Semana da Mobilidade do Funchal, um evento dinamizado pela autarquia desde há vários anos, em paralelo à Semana Europeia da Mobilidade.

O vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Mobilidade Urbana no Funchal, explica que “o objectivo é sensibilizar as populações para a importância de adoptar comportamentos de mobilidade mais sustentáveis e elucidar a respeito de novas soluções em termos de acessibilidade no concelho, o que tem tido uma receptividade muito boa por parte dos munícipes e daqueles que nos visitam”.

Os pontos altos deste ano serão “desde logo, no dia 17 de Setembro, uma conferência com entradas livres na Sala da Assembleia Municipal (9h15-13 horas), com representantes de duas cidades cujas práticas de mobilidade são uma referência a nível internacional, nomeadamente Lisboa e Pontevedra, e com as quais poderemos discutir a aposta de futuro que tem vindo a ser feita no Funchal, nesta área.”

No dia seguinte, 18 de Setembro, “será lançada, por sua vez, uma aplicação para dispositivos móveis do Município do Funchal, disponibilizando funcionalidades no domínio da mobilidade, tais como alertas em tempo real de condicionamentos e interrupções na rede viária municipal, mas igualmente outros serviços camarários, como o Funchal Alerta”.

A Semana da Mobilidade do Funchal 2019 será ainda marcada por um conjunto de outras actividades, tais como a exposição ‘Devolvendo o Funchal aos peões: Mobilidade Sustentável e Redinamização Urbanística’, que estará patente ao longo de toda a semana na Praça do Município. Finalmente no sábado, dia 21 de Setembro, terá lugar uma série de atividades desportivas na Baixa do Funchal, tal como é tradição.

Logo pelas 9 horas, na Praça do Município, será dado o tiro de partida da I Bike Paper do Funchal, uma prova de bicicleta, organizada em parceria com a Europe Direct Madeira e a Associação de Ciclismo da Madeira. A partir das 9h45, e até às 13h, a Rua Dr. Fernão de Ornelas e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses acolhem, por sua vez, o III Funchal Open Day, com actividades livres para miúdos e graúdos, incluindo zumba, ciclismo, trampolins, basquetebol e patinagem, entre outras.