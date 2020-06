Funchal inaugurou Época Balnear 2020 com hastear da Bandeira Azul na Barreirinha

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vice-Presidente Idalina Perestrelo, e pelo Administrador da Frente MarFunchal, Nélson Abreu, hastearam, esta manhã, a Bandeira Azul no Complexo Balnear da Barreirinha, numa cerimónia simbólica que inaugurou a época balnear deste ano no Funchal.

Miguel Silva Gouveia salientou, na ocasião, que “são cinco as bandeiras azuis que o Funchal oferece este ano nas suas praias e complexos balneares, sendo que quatro delas estão a cargo do Município, nomeadamente a Praia Formosa, os complexos balneares do Lido, da Ponta Gorda, e da Barreirinha. Estes galardões demonstram o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo destes meses pela Frente MarFunchal, no sentido de adaptar todos os espaços às recomendações emanadas pelas Autoridades de Saúde, para a reabertura em segurança das nossas praias durante a crise pandémica”.

Desde a sua reabertura em maio, os complexos balneares geridos pela Câmara Municipal do Funchal registaram cerca de 10 mil entradas, uma queda comparativamente ao período homólogo do ano transato, em que a Autarquia registou 30 mil entradas, “estes dados refletem as consequências do confinamento a que fomos obrigados, e são igualmente resultado da redução da capacidade das praias para receber os nossos utentes, e por isso mesmo, estamos neste momento a trabalhar na Praia do Gavinas, a repor os solários, e a consolidar as escarpas e os taludes ali existentes, para que, no início de julho, aquele espaço possa ser reaberto, de forma gratuita, e permitir que um maior número de pessoas possa usufruir das praias do Funchal”.

O Presidente destacou, por fim, que “o Funchal é uma Capital de Confiança, uma cidade que consegue ultrapassar rapidamente as adversidades, e ao colocarmos a oferta de qualidade que temos, neste caso específico no acesso às nossas praias e águas balneares, ao dispor dos funchalenses, madeirenses, e de todos aqueles que nos visitam, procuramos que este ano, seja um ano de redescoberta do Funchal pelo mercado interno português”.