Funchal empenhado em prevenir e reduzir produção de resíduos urbanos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) associa-se a partir de hoje, e até à próxima sexta-feira, dia 23 de Novembro, à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (European Week for Waste Reduction), com múltiplas iniciativas um pouco por todo o concelho.

Na Estação de Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal será dinamizado o workshop ‘Prevenção de Resíduos Perigosos’, o qual será complementado por visitas guiadas à estação. Estão igualmente previstas uma entrega de certificados, um peça de teatro de fantoches e a campanha de sensibilização ‘Funchal Sem Beatas’, que passará pelas ruas do Funchal na próxima sexta-feira, oferecendo sugestões que promovam a redução da produção de resíduos e cinzeiros para os estabelecimentos comerciais aderentes.

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do ambiente na autarquia, destaca que “estas são actividades inseridas no Plano de Educação Ambiental da autarquia, e que foram preparadas para miúdos e graúdos, no sentido de envolver toda a população, num desígnio tão importante como a sensibilização para a gestão de resíduos e a implementação de medidas para reduzir a produção dos mesmos no nosso dia-a-dia”.