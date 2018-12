Funchal é ‘Município Mais Azul’ pelo terceiro ano seguido

A Câmara Municipal do Funchal voltou a receber este ano, pela terceira vez consecutiva, o galardão ‘Município Mais Azul’, que distingue os municípios do país com desempenho excelente relativamente às actividades de educação ambiental, no decorrer da última época balnear.

O prémio é estabelecido pela Associação Bandeira Azul da Europa e pela Agência Portuguesa do Ambiente e volta a distinguir “o compromisso, empenho e criatividade do Município na realização de actividades de educação ambiental, para todas as idades, nas nossas praias”, enalteceu Idalina Perestrelo.

O Funchal destacou-se na classificação relativa a actividades ambientais, com dezenas de ações dinamizadas de raiz nos Complexos Balneares do Lido, Ponta Gorda e Barreirinha e, ainda, na Praia Formosa. A Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que avalia e atribui a pontuação, teve em conta “a classificação das actividades realizadas, o equilíbrio entre as temáticas que tinham de ser abordadas, o enquadramento com o tema anual, o local escolhido e a preocupação explícita com o público sénior e os portadores de deficiência”.

Idalina Perestrelo agradece o reconhecimento e sublinha que “o trabalho na área ambiental tem sido uma aposta permanente deste Executivo. Os galardões que temos recebido, entre os quais também me apraz destacar a conquista da Bandeira Verde ECOXXI pelo quarto ano consecutivo, são um indicador que prezamos bastante, mas o nosso propósito é sempre aumentar a qualidade de vida na nossa cidade e, por consequência, dos munícipes e de todos aqueles que nos visitam.”

O município do Funchal teve em funcionamento, na última época balnear, três Centros Azuis, nos complexos balneares do Lido, Ponta Gorda e Barreirinha, espaços próprios que começaram a ser dinamizados no ano passado, e que se notabilizam pela atratividade e dinâmica para os mais novos, com biblioteca e diversas actividades lúdicas, assumindo-se como polos dinamizadores de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável e de informação sobre a Bandeira Azul.