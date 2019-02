Funchal é cidade pioneira na adaptação às alterações climáticas

O 1º Encontro do Conselho Local de Acompanhamento do ClimAdaPT.Local, no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), realizou-se esta tarde no Funchal, uma das primeiras cidades do país a concretizar esta estratégia.

De acordo com nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal, a reunião foi presidida pela vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente no Funchal, e que aproveitou a ocasião para lembrar que “em 2016, a cidade foi uma das primeiras do país a aprovar uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local. A participação neste projecto nacional permitiu, desde então, definir as linhas orientadoras de actuação, depois de identificadas as várias vulnerabilidades do concelho aos fenómenos climáticos extremos.”

“Adaptar e mitigar as consequências nefastas das alterações climáticas é imperioso e tem de ser um trabalho de todos, transversal a toda a comunidade, pelo que temos apostado, nos últimos anos, num trabalho onde estão implicadas várias entidades, quer no que concerne a uma constante monitorização, quer na implementação de diversas acções mitigadoras, com reforço da resiliência às ameaças”, afirmou a autarca.

A sessão contou com a participação de José Sá Fernandes, Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, que partilhou a sua experiência enquanto responsável por esta temática na maior Autarquia do país.