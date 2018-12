Funchal desenvolveu Diagnóstico de Carência Habitacional do concelho e já definiu eixos de acção

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, esta manhã, uma Sessão de Apresentação dos Novos Instrumentos de Apoio à Promoção Pública de Habitação, promovida pelo Governo da República, e que contou com a presença e intervenção da Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

A sessão abordou especificamente o 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, bem como o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, e após um balanço das grandes conquistas da Política Habitacional do Funchal ao longo dos últimos anos, com particular destaque para o Programa Amianto Zero, Paulo Cafôfo enalteceu a oportunidade para “falar de direitos, sonhos e oportunidades, e para a população conhecer melhor os programas de promoção da habitação do Governo da República, nos quais a Câmara já está a trabalhar há algum tempo.”

O Presidente explicou, de seguida, que “só com a definição de uma estratégia municipal dentro da Política Local de Habitação seremos capazes de capitalizar os instrumentos e as linhas de financiamento que o Governo da República nos coloca à disposição, e é para isso que estamos a trabalhar, com a abnegação e o compromisso de sempre.”

Paulo Cafôfo anunciou, assim, que “a CMF já tem, neste momento, concluído o seu Diagnóstico de Carência Habitacional do concelho, que nos permitiu identificar as reais necessidades habitacionais dos munícipes que vivem em situações precárias e indignas e planear uma intervenção adequada e integrada, que responda às carências efectivas do concelho.”

“Com este diagnóstico, definimos as principais medidas de intervenção que devemos promover nos próximos anos, devidamente alinhadas com a Nova Geração de Políticas de Habitação, aprovada em maio pelo Conselho de Ministros”, tendo o Funchal definido como os seus principais eixos de intervenção o incentivo ao arrendamento, a reabilitação do edificado, a reabilitação de núcleos degradados e a construção de novos empreendimentos de habitação social.

Paulo Cafôfo concluiu que “de uma coisa os funchalenses podem ter a certeza: a Habitação será sempre uma das bandeiras deste nosso projecto para a cidade e, no que depender de nós, há cada vez mais razões para ter esperança no futuro.”