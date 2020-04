Funchal com mais movimento nesta manhã de terça-feira

Esta manhã, é notório o aumento da circulação automóvel nas principais ruas do centro da cidade do Funchal. Na Avenida do Mar, além de haver mais carros de um lado para outro, não há estacionamentos vazios. E mesmo as praças de táxis e os espaços destinados a motociclos servem para estacionamentos. Cenário semelhante encontramos na Rua Latino Coelho e na Rua do Hospital Velho, nos arredores do Mercado dos Lavradores.

Outra constatação de que facilmente nos apercebemos ao circularmos a pé por algumas artérias funchalenses é o aumento de pessoas que se encontram um pouco por todo o lado, algumas em grupos de pessoas, muitas delas já com idade avançada, que, de resto, são consideradas pela Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades de saúde nacionais e locais como um dos grupos de risco a necessitar de cuidados redobrados.

O facto de ter terminado à meia-noite o confinamento ao concelho de residência imposto durante o período da Páscoa, decretado a nível nacional, poderá ser uma das explicações para o aumento de pessoas e de carros no Funchal. Além disso, ontem a Região voltou a não registar qualquer caso positivo de Covid-19, o que poderá explicar, também, um maior relaxamento por parte dos madeirenses nas medidas de contingência e no isolamento social.

Relembramos que ainda decorre o Estado de Emergência a nível nacional, o que inclui, naturalmente, a Madeira, e que se mantém o dever de recolhimento domiciliário, saindo apenas para situações estritamente necessárias.

O Governo Regional, nas várias conferências de imprensa, tem reforçado a necessidade de os madeirenses permanecerem em casa e de não ser ainda tempo de relaxar face à pandemia.