Funchal celebra Cidades Educadoras e Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Esta manhã, foi apresentado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o conjunto de actividades organizadas pela autarquia do Funchal para assinalar o Dia Internacional da Cidades Educadoras e o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres .

“Será uma semana onde vamos trabalhar em torno do Funchal como cidade educadora, nesse sentido, teremos todos os dias, na Praça do Município, eventos que procurarão olhar a cidade como um instrumento de educação e pedagogia, seja ela multigeracional ou multidisciplinar”, disse o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, Miguel Silva Gouveia, relembrando que o Funchal faz parte, desde 2014, da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras.

Em consonância com as celebrações da cidade educadora, será também assinalado, no dia 25 de Novembro, pelas 16h30 com uma marcha entre a Praça do Município e o Teatro Municipal Baltazar Dias, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

“Este ano, lamentavelmente, trinta mulheres já perderam a vida em contexto de violência doméstica, e o lema desta marcha é quebrar o silêncio e alertar para a importância de tornar pública, toda e qualquer forma de violência, não queremos e não podemos deixar cair no esquecimento”, referiu.

Durante cinco dias de actividade haverá um conjunto de palestras com a presença de todos os vereadores e dirigentes da Câmara Municipal do Funchal.

As conversas temáticas têm inicio no dia 25 de Novembro sob o tema ‘Igualdade e Preconceitos’, que irá juntar a vereadora Madalena Nunes e a Conselheira Municipal para a igualdade, Guida Vieira. No dia seguinte, o Presidente da autarquia estará à conversa com Paulo Pereira, debruçando-se sobre o lema ‘Funchal, Cidade Educadora’. Seguem-se, no dia 27 de Novembro, a vereadora Madalena Nunes e o vereador João Vieira, debatendo a ‘Cidadania e Participação’ e a vereadora Idalina Perestrelo e Mafalda Freitas, conversando sobre o ‘Mar de Vida e Mar de Plástico’.

A 28 de Novembro a conversa será dedicada à mobilidade com o vereador Bruno Martins, onde também serão entregues as bandeiras do Eco Escolas, e por fim, dia 29 de Novembro, a conversa recaí sobre o tema ‘Do vale à Montanha: a distribuição de água no Funchal’, pelo vereador Rúben Abreu e o Director de Departamento das Águas do Funchal, César Fernandes.

Para terminar a semana e as celebrações, será realizada, na Sala da Assembleia Municipal, pelas 15 horas, a conferência ‘A cidade como um território de aprendizage’”, ministrada por Lucília Salgado, da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP).