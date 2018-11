Funchal assinalou Dia Universal dos Direitos das Crianças no Parque de Santa Catarina

A Câmara Municipal do Funchal promoveu ontem, dia 20 de Novembro, um dia de actividades dirigidas às escolas na Ludoteca do Parque de Santa Catarina, por ocasião do Dia Universal dos Direitos das Crianças.

A iniciativa decorre do compromisso assumido pelo Município com a UNICEF e chama-se ‘Construir Cidades Amigas das Crianças – Crianças em (particip)ação’, sendo especialmente dirigida a crianças dos 3.º e 4.ºs anos de escolaridade.

Recorde-se que em junho, ao abrigo da mesma iniciativa, várias turmas foram convidadas a vir aos Paços do Concelho, no sentido de apresentarem as suas propostas para o Funchal ao Executivo camarário.

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na autarquia, destaca “o carácter do Funchal enquanto Cidade Educadora, integrada na respectiva rede internacional, e que valoriza, também por isso, a formação, a educação e a participação como a melhor forma de cumprir o potencial de toda a cidade, dos mais novos aos adultos”.

Esta iniciativa complementa a Assembleia Municipal Jovem, sessão anual que foi criada pelo actual executivo em 2015, com o intuito de permitir que os jovens do 3.º Ciclo do Ensino Básico apresentassem propostas para a cidade, e o Orçamento Participativo do Funchal, que permite a votação de propostas a partir dos 15 anos.