Frente Mar Funchal entregou à ‘Acreditar’ receitas da campanha ‘Gorro Solidário

No âmbito da campanha de angariação de fundos ‘Gorro Solidário’, a Frente Mar Funchal entregou ontem um cheque no valor de 430,33 euros à Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro - Acreditar.

O montante total arrecadado nesta campanha levada a cabo durante o evento Primeiro Mergulho do Ano 2019 e dias posteriores foi entregue pelo administrador único da FMF, Nelson Abreu, à representante da ‘Acreditar’ Alcinda Gonçalves, nas instalações desta associação, no Funchal.

Presente nesta ocasião esteve também Andrew Zino, responsável máximo da empresa Nature Meetings, que junto com a FMF tornou possível esta iniciativa.

“Aos nossos parceiros e às pessoas que, de uma ou de outra forma, contribuíram para o sucesso não só da campanha “Gorro Solidário”, mas também da angariação de fundos no Primeiro Mergulho do Ano, apesar das condições meteorológicas adversas, um grande obrigado”, afirma numa nota de imprensa enviada à redacção.