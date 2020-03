‘Francisco Franco’ lança actividade que envolve filmes

‘Pensar (com) o Cinema, a Vida e o Mundo – resposta educativa à crise pandémica através do cinema’. É assim se denomina a actividade que o Plano Nacional de Cinema da Escola Secundária de Francisco Franco está a implementar, através da plataforma da escola, junto de alunos, docentes, funcionários e agregados familiares, desde o passado dia 16 de Março.

Os filmes seleccionados abordam não só temáticas dos programas de diversas disciplinas como também permitem analisar e reflectir sobre temas/tópicos dinamizados no âmbito da Educação para a Cidadania (Direitos Humanos; Igualdade de Género; Interculturalidade; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental e Saúde), em curso na ‘Francisco Franco’.

Sob coordenação da professora Ana Salgueiro, o projecto ‘Pensar (com) o Cinema, a Vida e o Mundo – resposta educativa à crise pandémica através do cinema’ apresenta semanalmente uma lista de filmes com informação complementar sobre essas obras.

A lista pode ser encontrada na página web do PNC-ESFF da ‘Francisco Franco’ (http://escolas.madeira-edu.pt/esffranco/ClubesProjetos/PNCESFF/tabid/17445/Default.aspx) ou na página do Facebook do projeto (https://www.facebook.com/Plano-Nacional-de-Cinema-Escola-Secundária-Franscisco-Franco-2127755950877118/).

O acesso temporário aos filmes só é permitido através de uma conta de email da Escola Secundária de Francisco Franco e exige inscrição prévia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_H4cuVgmmKGLMuZdLSWZFklvFyCRQUtpro4TgABaQEpxu0A/viewform.