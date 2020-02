França Gomes apresentou queixa na justiça contra José Manuel Rodrigues e Mário Pereira

O médico ortopedista, França Gomes, apresentou hoje queixa contra José Manuel Rodrigues e Mário Pereira. O médico falava à margem da reunião que decorreu esta noite na sede do Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos, e explicou que esta tarde dirigiu-se à Procuradoria-geral da República da Comarca do Funchal para apresentar a queixa ao presidente da ALM e ao actual director clínico contra a interferência na sua tomada de posse, afirmando que usaram cargos políticos que tinha e teve “para impedirem a minha nomeação”. França Gomes recorda que no estatuto do SESARAM está definido que o director de serviço é nomeado pelo conselho de administração por proposta do director clínico, “o director clínico fez essa proposta, o conselho de administração quis me nomear e me dar posse e foi impedido por essas duas personalidades que acabei de citar”.