Formigas com asas - Que espécie é esta?

Na realidade pode tratar-se de uma qualquer espécie de formiga, pois todas as rainhas e machos têm asas.

As rainhas só apresentam asas enquanto jovens, quando abandonam o formigueiro em que foram criadas para acasalar, pelo que os machos são sempre alados, mas o seu objetivo é o mesmo, poder dispersar-se e acasalar.

O que vemos quando aparece a formiga de asa, é a dispersão massiva de rainhas recém-formadas e de machos, no chamado voo nupcial. O acasalamento dá-se também em voo, posteriormente as rainhas vão procurar locais apropriados para estabelecer novas colónias e perdem as asas, uma vez que não necessitam delas, uma vez que vão passar os próximos anos ocupadas a colocar ovos de novas formigas. Os machos não perdem as asas, mas sobrevivem apenas duas ou três semanas após o voo nupcial.

Este fenómeno do aparecimento de formigas de asa em grande número é evidente após alguma precipitação que sucede a dias quentes no princípio do Verão ou do Outono.

É importante saber a diferença entre formigas com asas e térmitas.

As térmitas (Cryptotermes brevis) são insetos que se alimentam de madeira e materiais compostos por celulose, deste modo são destruidoras ocultas que se reproduzem nas estruturas de instalações domésticas, comerciais e industriais.

As térmitas são facilmente ignoradas, no entanto, esta praga pode provocar prejuízos elevados, desvalorizando o seu património. A maior parte das estruturas podem ser atacadas, sendo que o seu alimento preferido é a madeira não tratada, causando estragos em elementos estruturais, pavimentos e rodapés, especialmente nos pisos superiores dos edifícios (Cryptotermes brevis), colocando os alicerces em risco e assim a sua segurança.

Térmita de madeira seca versus Formigas de asa (ver imagem em cima)

Os principais sinais de infestação de térmitas/formiga-branca:

1. As asas descartadas, perto de janelas e portas, são muitas vezes o único sinal visível de uma infestação de térmita da madeira seca;

Um dos sinais mais evidentes da presença de térmitas numa habitação, consiste no aparecimento de asas entre maio e outubro, deste modo se encontrar asas perto das janelas ou em teias de aranhas, é sinal que tem térmitas na sua habitação há pelo menos 4 anos!

2. Madeira que é macia e oca quando tocada, ou pedaços de madeira escuros e bolhas;

3. A tinta irregular ou borbulhante é muitas vezes um sinal de acumulação de humidade, o que pode significar uma das duas coisas - danos causados pela água ou térmitas;

4. Excrementos de cor clara que se assemelham a aparas de madeira dentro ou fora da edificação;

O aparecimento de uma espécie de granulado junto de rodapés, por baixo de móveis, entre outros locais. O granulado em causa, que consiste em dejetos fecais das térmitas, os quais podem apresentar-se com diferentes tonalidades, esbranquiçados, amarelados, avermelhados ou negros, consoante o tipo de madeira que as térmitas consumirem. É importante diferenciar os dejetos das térmitas dos indícios do caruncho, dado que este último se denuncia pela presença de um pó tipo farelo, o granulado dos dejetos das térmitas assemelha-se mais a grãos de açúcar.

As térmitas precisam de 3 coisas para sobreviver: Humidade, Comida e Proteção.

Quando estas condições estão presentes, a atividade das térmitas pode não só estar presente, mas também prosperar.

Então, devemos tentar eliminar tais condições, para que possamos reduzir a possibilidade da atividade de térmitas em redor ou em nossas casas.

