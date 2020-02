Forças Armadas promovem desafio para equipas das escolas

O Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do Comando Operacional da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia promove a iniciativa ‘Ingressa no Futuro’, dirigida a alunos do 9.º ano de escolaridade, com o objectivo de sensibilizá-los para uma cultura de segurança e de defesa nacional e para os aproximar as Forças Armadas através de um contacto directo com as missões. O projecto inclui prova de aventura, ingresso nas Forças Armadas por uns dias e participação nas comemorações do Dia de Portugal para as equipas apuradas, para além de uma recepção em Lisboa para a vencedora.

O ‘Ingressa no Futuro’ decorre ao longo que quatro fases. A primeira é a prova de aventura, com orientação e desafios do contexto histórico e militar, decorre no dia 20 de Março à tarde no Funchal e é de apuramento. De 30 de Março a 3 de Abril as três equipas apuradas ingressam nas Forças Armadas para uma experiência em regime residencial na Marinha, no Exército e na Força Aérea. “Tendo por base as vivências decorrentes do ingresso nas Forças Armadas, as três equipas têm de elaborar um trabalho que descreva, de forma criativa, a sua experiência num dos três ramos”, refere o regulamento. Estas equipas, participam depois no dia 10 de Junho nas celebrações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que este ano decorrem na Madeira, e que poderá incluir a apresentação pública do trabalho. A última fase é a avaliação desses trabalhos por um júri. A equipa vencedora será premiada com uma recepção pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em Lisboa, no início de Setembro.

A participação implica uma inscrição, a ficha pode ser encontrada no portal da Secretaria da Educação, onde está também o regulamento, que deve ser consultado. As equipas são formadas por quatro elementos, três estudantes e um professor e as escolas podem estar representadas com até duas equipas. No total máximo vão participar 30 equipas participantes. A selecção é pela ordem de inscrição, estando as inscrições abertas até ao dia 29 deste mês.

A ficha de inscrição da equipa tem de ser digitalizada depois de preenchida, assinada pelo presidente da direcção da escola e carimbada, e enviada para [email protected] Mais informações em 291145800.

São objectivos assumidos pela organização para esta iniciativa sensibilizar os jovens para o papel das Forças Armadas como Instituição estruturante do Estado; evidenciar o contributo específico dos órgãos e das estruturas de defesa para a afirmação e a preservação dos direitos e liberdades civis; criar elos entre o público juvenil e as Forças Armadas Portuguesas; familiarizar os participantes com a missão e as actividades dos três Ramos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea); desafiar os alunos, a sua criatividade e a sua capacidade de resolução de problemas; contribuir para uma cidadania activa e informada dos jovens na sociedade, reforçando uma educação para a segurança, a defesa e a paz; incentivar os jovens para o ingresso na carreira militar.