“O PSD viabiliza propostas que salvaguardem os interesses da Madeira, não interessa de onde venham”. Uma garantia deixada ao DIÁRIO pelo Vice-Presidente do Governo que ontem passou o dia em Lisboa. Entre reuniões e votações na especialidade do Orçamento de Estado, Pedro Calado foi articulando com os deputados madeirenses em São Bento o melhor posicionamento, ficando satisfeito com as opções pelas “propostas menos gravosas” independentemente de serem sugeridas e apresentadas por outros partidos, casos do BE em relação ao novo hospital. Mas também a do CDS.

Ontem os deputados do PSD argumentam que tudo fizeram “para que a Madeira não fosse completamente prejudicada pela geringonça no que se refere aos juros da dívida, tendo em conta o chumbo de todas as propostas de alteração no dia anterior nessa matéria”. Ou seja, perante uma “atitude sistemática e inqualificável de ataque e chumbo do PS, BE e PCP (que inclui deputados madeirenses) às justas pretensões dos madeirenses e em defesa absoluta dos interesses da Madeira, o PSD que apresentou a proposta que melhor defendia os interesses dos madeirenses e porto-santenses, decidiu apoiar a Proposta de Alteração do CDS-PP para permitir que fosse aprovada alguma previsão orçamental relativamente aos encargos com os juros no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira à Região”.

Para Pedro Calado, o resultado obtido foi “melhor do que nada”, ficando evidente que o grande desígnio do PSD, de defender a Madeira sempre, mesmo que tenha de votar outras propostas, foi honrado. Nota que bem diferente foi a postura do PS que da Madeira não fez uma única proposta, o que entende ser “ridículo”.