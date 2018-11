FN hotelaria leva 10 madeirenses pela 1.ª vez a Lisboa

A FN hotelaria - empresa especializada na concepção, instalação e manutenção de equipamentos para hotelaria, restauração e instalações industriais - apresentou, esta quarta-feira (dia 21 de Novembro), um novo projecto no âmbito da sua política de responsabilidade social.

‘E depois do mar?’ trata-se de uma iniciativa em colaboração com o Diário de Notícias e Câmara Municipal do Funchal, que irá proporcionar a 10 madeirenses, que nunca saíram da Ilha da Madeira, a possibilidade de ver o que há depois do mar.

De salientar que a empresa sob a liderança de João Abel de Freitas, nascida em 1983, sentiu a determinada altura a necessidade de procurar fora da região novos mercados (como Angola, Cabo Verde, Espanha, Reino Unido, Saint Martin e São Tomé e Príncipe) que permitissem a sua continuidade e crescimento.

Dada a importância determinante que teve para a FN hotelaria a descoberta de novos horizontes, a FN hotelaria resolveu proporcionar a 10 idosos madeirenses essa mesma experiência, que terão assim a oportunidade de visitar a cidade de Lisboa, entre os dias 27 e 29 de novembro de 2018.