Fixação de médicos só pelo lado emotivo

A Fixação de médicos só acontece pelo lado emotivo. A notícia é publicada pelo DIÁRIO de Notícias e faz a manchete da edição impressa deste sábado, 8 de Dezembro.

A reportagem que pode ler nas páginas 16 e 17, explica que as condições mais atractivas no exterior impedem que um maior número de especialistas se fixe na Região, tal como reconhece a directora clínica do SESARAM, apesar de nalgumas áreas existirem serviços de excelência reconhecidos.

Educar para a competência global é outra das notícias que merece destaque na primeira página de hoje. A queda da natalidade é a ‘mãe’ de todas as preocupações na área da Educação nas ilhas atlânticas e a internacionalização bem como a adaptação à globalização são o caminho a seguir.

Noutra matéria, saiba que 100 mil metros cúbicos de areia foram devolvidos no Porto Santo e a Secretária do Ambiente quer assegurar financiamento comunitário para futuras operações.

A notícia de que o Governo Regional investe 2 milhões na informação dos Percursos Recomendados tem igualmente destaque na edição de hoje, assim como as eleições marcadas para 22 de Setembro. Nesta área, a data das eleições foi recebida com consenso pelos partidos e Paulo Cafôfo vai renunciar ao mandato na CMF antes do prazo legal.

Todas estas notícias estão disponíveis na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 8 de Dezembro.

