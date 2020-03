Filipe Sousa visitou obra da ‘Estação Elevatória de Águas Residuais do Salão e Rede Complementar’

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, acompanhado dos vereadores Dúlio Freitas e Miguel Alves, visitou, hoje, a empreitada de execução da ‘Estação Elevatória de Águas Residuais do Salão e Rede Complementar’, que está a decorrer na freguesia de Santa Cruz, e que ligará as redes de drenagem existentes na Rua da Lombada e no Caminho do Ribeiro do Louro, à rede existente na Rua do Salão, beneficiando 122 alojamentos.

Em termos gerais, será construída uma estação elevatória enterrada, uma rede gravítica com 590 metros de extensão e uma conduta elevatória com 110 metros.

A empreitada terá um custo de 129.195,21 euros, acrescido do IVA, e será financiada a 85% pelo Programa Operacional - Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).