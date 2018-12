Filipe Sousa “repudia” declarações de Susana Prada e acusa o PSD de “gestão danosa”

A Câmara Municipal de Santa Cruz “repudia” as declarações proferidas pela secretária do Ambiente, Susana Prada, e declina qualquer reprimenda respeitante à gestão da rede de distribuição de água no concelho.

Em causa está uma reportagem publicada hoje no DIÁRIO de Notícias, onde Susana Prada alega que Santa Cruz tem perdas de água na rede abastecimento público na ordem dos 70%.

Face a esta acusação, o presidente da Câmara de Santa Cruz começa por dizer que a Secretária “omite deliberadamente que o atraso infra-estrutural no que diz respeito à rede de distribuição de água em Santa Cruz deve-se, sobretudo, a anos de gestão danosa e incompetente do partido que representa”, neste caso, o PSD.

Acusa ainda Susana Prada de omitir o facto de a Câmara de Santa Cruz ter já previstos investimentos na sua rede de distribuição de água no Orçamento de 2019, investimentos que, pela primeira vez, mereceu a aprovação do PSD.

Filipe Sousa explica, através de comunicado, que “só agora são possíveis estes investimentos, já que Santa Cruz esteve a pagar as dívidas deixadas pelo partido que a Doutora Susana Prada representa”, acusando o PSD de nunca ter feito neste concelho “obras essenciais, preferindo a má gestão e a criação de uma dívida colossal”.

Daí que denuncie a forma “discriminatória” com que o Governo Regional “trata a população, dividindo-a entre filhos e enteados, sendo os enteados aqueles que não prestam vassalagem ao braço armado do Governo, que é a ARM”, causa Filipe Sousa, recusando-se a entregar a gestão da água à “estratégia política do Governo”.

Realça o facto de sempre defender e continuar a defender a gestão dos investimentos nos sectores da água e dos resíduos, importante fonte de receita das câmaras, à AMRAM, como sendo a “única forma de ficarem a salvo dos interesses partidários e eleitorais dos governos e das suas desculpas esfarrapadas para esconderem a sua inabilidade e má gestão”.

Filipe Sousa lembra à secretária que o Campo de Golfe do Santo da Serra “está situado em território do Município de Machico, concelho aderente da ARM, e tem perdas de água na ordem dos 80 por cento”, situação que não interessa a Susana Prada admitir”.