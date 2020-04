Festival #EuMaquilhoEmCasa - da Madeira para o Mundo arranca na sexta-feira

O Festival #EuMaquilhoEmCasa - da Madeira para o mundo decorrerá entre os dias 3 e 10 de Abril, na plataforma digital Instagram.

Na sequência do estado de emergência que se vive no país devido à pandemia da COVID-19, o propósito desta iniciativa, a par de muitas outras idênticas na área das artes, é oferecer conhecimentos específicos, fomentando o interesse das pessoas e incentivando-as a cumprir o dever nacional de quarentena.

Neste sentido, o Festival de Maquilhagem está organizado por temas, correspondendo cada tema a um dia e uma profissional da área diferentes. Cada tema será desenvolvido no perfil de Instagram da profissional destacada para o efeito, tendo sempre início às 15 horas e uma duração de cerca de 1 hora.

Este festival contará com a colaboração de maquilhadoras regionais, nacionais e internacionais, as quais: Ilha da Madeira - Érica Sousa, Nádia Ferreira, Mary Carfora e Catarina Melim; Portugal continental - Lúcia Cardoso e Isabel Figueiredo; Açores (Ilha Terceira) - Cláudia Miranda; e Brasil - Ana Paula Prado.

“O nosso objectivo último será capacitar e formar as pessoas, de forma não oficial, gratuita e voluntariamente numa área com cada vez mais procura, promovendo uma ocupação útil do seu tempo livre, nesta difícil fase a todos os níveis”, diz Catarina Melim.