Festival do Atlântico assente na pirotecnia “é aposta ganha”

Presente no encerramento do Ciclo de Conferências subordinado ao tema ‘Pirotecnia - Segurança, Tradição, Arte e Cultura’, organizado pela Empresa Macedos Pirotecnia, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, fez questão de sublinhar a importância que o fogo-de-artifício assume para o destino Madeira, “um destino que, ao longo das últimas décadas, evoluiu na sua oferta – evolução que, felizmente, se fez acompanhar pelo aumento da procura – mas, também, soube criar condições de maior atractividade no mercado, nomeadamente na área da animação turística”.

Referindo-se, concretamente, ao fogo-de-artifício – que integra as Festas de Natal e Fim do Ano, enquanto um dos pontos mais altos do cartaz e, mais recentemente, desde 2002, o Festival do Atlântico – a governante não tem dúvidas de que este é «”um elemento diferenciador, que atrai procura e que reforça a notoriedade da Madeira, no exterior”.

Paralelamente ao reconhecimento da Madeira, pelo Guinness Book, em 2016, como tendo o melhor espectáculo de fim de ano do mundo – o que veio aumentar, substancialmente, a notoriedade do evento e, consequentemente, a procura – Paula Cabaço não tem dúvidas de que a aposta na criação do Festival do Atlântico – assente, precisamente, num Concurso de Espectáculos Piromusicais nas noites de sábado do mês de Junho – foi uma aposta ganha quer no enriquecimento do calendário de animação turística e no aumento da procura, como, também, no combate à sazonalidade que se fazia sentir neste período do ano.

“Em 2002, a Madeira registava, no mês de Junho, 67.096 turistas na hotelaria, correspondentes a 452.241 dormidas, com uma taxa de ocupação de 56,3%. Em 2018 e neste mês, registámos 127.101 turistas, 668.879 dormidas e uma ocupação de 75,6%”, disse, na ocasião, a secretária regional, reforçando que, neste período e também graças a este cartaz, o destino Madeira “praticamente duplicou o seu número de hóspedes, cresceu 48% nas dormidas e aumentou a sua ocupação em 19,3 pontos percentuais, no mês de Junho”.

“Relativamente à ocupação apurada nos quatro fins-de-semana do evento, passamos de 68,8%, em 2016, para 88,9%, em 2018, ou seja, 20,1 pontos percentuais, a mais, neste período”, sublinhou a governante. Revelou ainda, que os inquéritos realizados, em 2018, em conjunto com o Observatório do Turismo, deixaram evidente que 69% dos turistas assistiram aos espectáculos piromusicais, aquilo que assinalam como sendo o ponto alto de um cartaz que é recomendado por cerca de 7 em cada 10 inquiridos.