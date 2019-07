Festas custa 5 milhões em sete meses

Bom dia.

A secretaria regional do Turismo e Cultura e a Câmara Municipal do Funchal foram as entidades que mais gastaram na realização de eventos em 2019. Em sete meses, as festas já custaram 5 milhões de euros. O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO deste sábado e, entre outras novidades, conta que o maior adjudicatário já averbou contratos no valor de 665 mil euros. Para ler na página 3.

Na fotografia da primeira página, Marco Abreu e André Pinheiro, que não queriam ser padres, mas hoje são ordenados. Leia a entrevista nas páginas 24 e 25, em que os padres contam como descobriram a vocação, falam do futuro e pronunciam-se sobre assuntos sensíveis no seio Igreja, como o celibato

O trabalho da página 5 explora o estudo de opinião da Eurosondagem, a partir do qual se percebe que os madeirenses acreditam que há mais corrupção no Governo Regional do que nos municípios.

Na primeira página, destaque ainda para as 4 mil toneladas transportadas pelo avião cargueiro em dois anos, artigo para ler na página 6.

‘Ondas de Glória’ vai ser lançado na proxima semana e é o nome do livro que narra, pela primeira vez, aspectos curiosos e compila entrevistas a atletas e treinadores da modalidade da Região. Saiba mais na página 29.

Obrigada por estar desse lado. Um dia feliz.