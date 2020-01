Festa do Panelo em Londres

O Grupo de Folclore Típico Português liderado pela madeirense Zita da Silva, natural da Ribeira Brava, organiza esta noite a festa do Panelo no restaurante The Village Fayer no centro de Londres.

Segundo a responsável, a ideia é reviver e partilhar as tradições madeirenses junto da comunidade portuguesa radicada no Reino Unido, dando a conhecer as vivências, tradições e festas realizadas na Madeira conforme a época do ano e, assim, vão mandando as saudades da terra que os viu nascer.

Zita da Silva tem sido uma ‘embaixadora’ e uma grande entusiasta na divulgação das tradições da Madeira junto da comunidade.

A noite promete no centro de Londres e será muito animada e conta com despique típico madeirense, que está a cargo de dois emigrantes madeirenses actualmente residir na Ilha de Jersey, Albino Gouveia, natural de Santa Cruz, e Ricardo Martins, natural de Machico. O evento também conta com actuação do Grupo de Folclore Típico Português.