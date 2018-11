Fernão de Ornelas reabre segunda-feira ao trânsito para o Natal

A 1ª fase da empreitada de remodelação urbanística Rua Dr. Fernão de Ornelas foi concluída quase duas semanas antes do prazo e a rua reabre ao trânsito já na próxima segunda-feira, dia 19 de novembro. Esta fase inicial incidiu nas redes de saneamento básico e pavimentação no troço entre a Rua do Visconde de Anadia e a Rua do Ribeirinho de Baixo sendo que, tal como já foi anunciado pela Câmara Municipal do Funchal, a 2ª fase só terá início em janeiro de 2019, depois de concluídas as festividades de Natal na Baixa da cidade.

O Executivo Municipal entendeu que esta era a melhor forma de concretizar a remodelação urbanística em causa, garantindo uma intervenção integrada, que inclui novas redes subterrâneas de águas e saneamento em toda a extensão da rua, num investimento global de 313 mil euros, com benefícios diretos para o comércio envolvente. Com a opção de executar a obra por fases, garantiu-se que neste Natal a rua estará em perfeitas condições para a realização das atividades que ali normalmente têm lugar, como é o caso mais paradigmático da Noite do Mercado.

A normal circulação rodoviária será retomada esta segunda-feira, a partir das 10h, conforme vigorava anteriormente a esta intervenção, pelo que se chama à atenção para o seguinte:

• A circulação na Rua do Carmo manter-se-á no sentido Rua 31 de Janeiro em direção à Rua do Visconde do Anadia;

• A circulação na Rua Dr. Fernão de Ornelas manter-se-á no sentido Rua do Carmo em direção à Rua Visconde do Anadia, sendo possível virar à esquerda para a Rua do Ribeirinho de Baixo, em direção ao parque de estacionamento, ou à Rua do Seminário;

• A circulação na Rua do Seminário será invertida, circulando da Rua do Ribeirinho de Baixo em direção à Rua do Carmo;

• A circulação na Rua do Ribeirinho de Baixo será invertida, circulando da Rua do Carmo em direção à Rua do Seminário ou à Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Todas estas alterações pontuais de trânsito serão coordenadas no terreno pela Polícia de Segurança Pública, na próxima segunda-feira.