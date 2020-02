Feriado de Carnaval na Madeira convida a praia e passeios

O céu da Madeira vai estar pouco nublado, em geral, em dia de feriado de Carnaval, com o vento a soprar de fraco a moderado, do quadrante leste, entre os 10 a 30 quilómetros por hora, prevendo-se um cortejo trapalhão menos ventoso do que o desfile do último sábado. A temperatura máxima aponta para os 24º e a mínima para os 18º, convidando a ‘banhos de sol’ e, eventualmente, para mergulhos por toda a ilha

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera também antecipa que as poeiras oriundas do Saara ainda podem comprometer a visibilidade até ao final da manhã, mas espera-se que o ar fique mais limpo até ao fim do dia. Até lá, o IASaúde aconselha a quem sofre de doenças respiratórias crónicas a tomar algumas precauções.

A temperatura vai sofrer uma pequena descida, mas a secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais chama a atenção para o risco de incêndio florestal.

No Funchal, o céu também estará limpo ou com poucas nuvens e o vento dará tréguas, não ultrapassando os 15 quilómetros por hora. Também haverá uma pequena descida da temperatura na capital.

O mar da costa norte estará com ondas de norte com 1,5 a 2 metros. Na costa sul a ondulação será de quadrante sul com um metro. A água do mar rondará os 19ºC.