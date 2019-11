Feira do Santo da serra ilegal a partir de hoje

A grande manchete com foto nesta edição de domingo, 3 de Novembro de 2019, vai para a Dívida de 150 mil euros deixa Santo sem feira. Isto porque “apenas 5 dos 48 vendedores ambulantes não têm rendas em atraso. Câmara de Santa Cruz investiu, entre 2007 e 2015, mais de 600 mil euros na feira. Só as retretes custaram 127 mil. Qualquer ocupação a partir de hoje ‘será ilegítima’ e ‘passível de infracção legal’, adverte a autarquia”. Leia tudo na dupla 2 e 3.

Também nesta edição, mas com um destaque menor, um dos grandes eventos tecnológicos do Mundo começa amanhã. Hoje damos a conhecer que haverá Vinte startups madeirenses na Web Summit, entre as quais a “Press Power procura reforçar internacionalização na grande montra tecnológica que arranca amanhã em Lisboa, com os 70 mil ingressos já esgotados”. Saiba tudo nas páginas 34 e 35.

Também numa dupla página (28 e 29)m, uma grande entrevista a Simone de Oliveira. “Perder a memória seria dramático” é o título no DIÁRIO, onde a cantora “o livro da sua vida, mas admite ter ‘algumas páginas fechadas’”.

Meses após a tragédia a Curva da morte já entrou em obras. “Câmara de Santa Cruz investiu 260 mil euros para criar passeio e alargar troço da Estrada da Ponta da Oliveira, no Caniço, que voltará a ter dois sentidos”, resumimos. Está tudo na página 8.

A terminar, Assalto à mão armada na noite do ‘Halloween’ nos Casos do Dia para ler na página 14.

Isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO, ao qual poderá ter acesso digital assinando aqui.