Fecho do Aeroporto da Madeira é hipótese sugerida por empresário madeirense

“Cá está a solução para a Ilha: Fechar o aeroporto e todas as vias de entrada!”. As palavras, em forma de sugestão a propósito da crise em torno do coronavírus, são da autoria do empresário madeirense Dário Silva, responsável pelo Grupo Café do Teatro, entidade gestora de mais de dez espaços de lazer e restauração em vários pontos da ilha da Madeira.

Dário Silva, conhecido organizador de festas e eventos nos concelhos, deixa uma outra sugestão na sua publicação nas redes sociais: “Apenas os barcos contentores podem vir abastecer, mas é preciso fazer rastreio aos seus funcionários antes de sair do cargueiro!!! Assim todos nós fazemos a nossa vida normal e está tudo bem”.

E tudo para proteger algo essencial: “A VIDA em primeiro! Simples e eficaz”. A publicação está a suscitar várias reacções a favor e contra.