‘Faz a tua voz ser ouvida em Bruxelas’ na Apel

É já esta quinta-feira, dia 29 de Novembro, pelas 11h35, que a escola da Apel realiza a sessão informativa sobre as Eleições Europeias para o Parlamento Europeu subordinada ao tema ‘Faz a tua voz ser ouvida em Bruxelas’.

Esta palestra insere-se no concurso ‘#aminhavoznaUE’, iniciativa do Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira) com a parceria da Deputada ao Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar e Secretaria Regional da Educação.

Os 4 alunos da equipa ‘#APELnaUE’ prepararam esta conferência com o intuito de consciencializar os jovens da importância da sua participação nas supracitadas Eleições.

A sessão irá contar com a intervenção especial do ex-deputado europeu Nuno Teixeira e com algumas surpresas. É de salientar que toda a logística deste evento está a cargo dos alunos que de uma forma empenhada trabalharam na sua organização e divulgação.