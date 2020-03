Familiares aguardam saída de passageiros no aeroporto da Madeira

Alguns familiares de passageiros que chegaram de Lisboa aguardam no exterior do Terminal das Chegadas a saída dos seus parentes. É o caso de um casal do Estreito de Câmara de Lobos que espera pela saída da filha, uma jovem estudante na Universidade de Aveiro.

Cientes que a filha será encaminhada para a Quinta do Lorde Resort onde ficar em confinamento social, para já, trouxeram alguns artigos - uma viola e um saco - para (tentar) entregar à jovem de 18 anos. Aguardam pacientemente a saída da jovem.