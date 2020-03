Faltas dos encarregados de educação serão justificadas com retribuição

Em declarações ao DIÁRIO, o vice-presidente do Governo Regional garantiu que os trabalhadores que “devidamente justificado” tenham de ficar em casa com os filhos, devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino, “não terão o seu vencimento prejudicado”. A medida aplica-se tanto aos funcionários da administração pública, como aos do sector privado.

Pedro Calado sublinhou o que foi referido na conferência de imprensa desta noite: “Tempos excepcionais requerem medidas excepcionais. O Governo tudo fará para garantir os direitos e bem-estar da população”.

De recordar que, a partir de segunda-feira e até ao final das férias da Páscoa, todos os estabelecimentos escolares estarão encerrados.