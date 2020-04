Extermínio faz desinfecção da ambulância de transportes de casos suspeitos da Covid-19

Desde Março, altura em que o vírus Covid-19 chegou à Ilha da Madeira, que a Extermínio - Higiene Controle disponibiliza um serviço de desinfecção com um virucida homologado pela Direção Geral de Saúde, com a finalidade de realizar a desinfecção profissional de instalações, habitações e veículos, assim como entidades públicas ou privadas.

Esta desinfecção, conforme explica a empresa, é recomendada para os casos de suspeita em espaços diversos, empresas, qualquer tipo de edificações, mas também como meio de prevenção em organizações com elevado número de pessoas.

Depois de ter realizado, esta manhã, a desinfecção dos espaços exteriores do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o serviço foi efectuado na ambulância de transporte dos casos suspeitos de SARS-CoV-2. Um trabalho de desinfecção que será feito semanalmente, sendo esta uma doação do Grupo Extermínio à Associação de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Este serviço pode ser efectuado ainda no exterior e no interior dos edifícios, englobando edificações, piscinas, sistemas de ar condicionado, paredes e pavimentos, fossas sépticas e águas residuais, sendo adequado não só para prevenção da propagação do vírus, mas também para casos de suspeita ou presença de casos positivos de infecção por SARS-CoV-2.