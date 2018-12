Exposição de mesas de Natal volta a contar com Nini Andrade

Pelo terceiro ano, a Bordal pretende recriar o espírito natalício com a exposição de mesas de Natal onde o Bordado Madeira assume o papel principal. Para isso, foram convidados dois conceituados designers e seis hotéis que aceitaram o desafio de cada qual decorar a ‘sua’ mesa de Natal.

Nesta 3.ª edição haverão oito propostas de mesas de Natal apresentadas por Nini Andrade Silva, Dino Gonçalves, Castanheiro Boutique Hotel, Porto Bay Hotels Resorts, Pestana Hotel Group, The Vine Hotel, Hotel Quinta do Furão e Casa Velha do Palheiro.

A exposição realiza-se no Salão Nobre doTeatro Municipal Baltazar Dias e terá a inauguração oficial no dia 11 de Dezembro, pelas 17 horas, que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Esta exposição estará aberta ao público de 12 de Dezembro a 5 de Janeiro.