‘Expo Saúde e Protecção Civil’ no Porto Santo

Pedro Ramos secretário regional da Saúde, esteve presente no primeiro dia da iniciativa ‘Expo Saúde e Protecção Civil’, que vai decorrer até dia 23 de Agosto, no Centro de Congressos do Porto Santo.

O secretário explicou a razão pela qual a iniciativa se realiza no Porto Santo: “porque se deve continuar a falar de saúde e de protecção civil para o maior interesse dos cidadãos, para protecção da sua saúde, dos seus bens e do seu património”.

No âmbito das comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago madeirense, Pedro Ramos disse que esta exposição vai ao encontro das respostas que os cidadãos pretendem, promovendo uma maior proximidade.

Refira-se que irão decorrer mesas redondas para discutir vários assuntos: ‘Como foi o passado?’; ‘Como está o presente?’ e ‘O que é queremos para o futuro?’.

No que respeita à saúde na ilha dourada, o secretário disse que “todos nós sabemos que tem havido uma evolução e queremos que as pessoas que vão participar nos várias debates nos transmitam essa evolução”.

“Penso que o Porto Santo tem todas as condições para continuar a crescer, pois é uma ilha maravilhosa e tendo cada vez mais pessoas tem de ter cada vez melhores condições na área da saúde e da protecção civil para que assim as pessoas possam se sentir mais seguras neste paraíso”, concluiu.