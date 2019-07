Existe “um sub-aproveitamento dos poderes económicos” da Madeira, disse Roberto Almada

Roberto Almada foi o terceiro deputado a subir ao palco do Fórum Machico durante a sessão solene do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, que está a ter lugar esta segunda-feira.

O deputado do Bloco de Esquerda começou por elogiar a Autonomia, a luta “pela extinção da colonia”, bem como a emancipação dos caseiros que lutaram “pelas suas terras que estavam nas mãos dos senhorios”. Foi depois disto, recordou, que “alguém chegou à conclusão que tinha o poder de ordenar os deputados a determinar leis mais justas”. Mas o deputado do BE acredita que, actualmente, a Autonomia está instrumentalizada, não deixando de deixar uma homenagem à população de Machico, por ser um exemplo de força.

Roberto Almada sublinhou que existe um sub-aproveitamento dos poderes económicos que a Autonomia proporciona à Madeira, como “o diferencial de até 30% relativamente ao Continente que nunca foi totalmente utilizado para ajudar as famílias”, já que o “máximo foi de 20%”.

O deputado falou ainda sobre a taxa de pobreza na Região que, em 2018, atingiu mais de 80 mil pessoas e aconselhou: “Primeiro utilizemos todas as competências ao nível fiscal” que actualmente ainda “não são utilizadas”.