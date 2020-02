“Existe de tudo: incompetentes, lambe botas, bufos, cagões, cadáver políticos”, ataca autarca dos Prazeres

É com uma fotografia onde se veem vários papéis espalhados que o presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres mostra as folhas dos cargos de nomeação do Governo de Miguel Albuquerque que o DIÁRIO veiculou recentemente na edição digital. Paulo Sérgio Ferreira, eleito pelas listas do PSD-M, ataca a “lista de 250 nomeações”, dizendo poder “ver de tudo”.

“Pessoas muito competentes, outras competentes, responsáveis pelas maiores derrotas do PSD nos seus concelhos de origem, incompetentes, lambe botas, bufos, cagões, cadáver políticos, amantes, carneiros amestrados, e como se não bastasse 30% desta lista são os considerados os inúteis”, desfere o autarca do município da Calheta que já foi eleito um mandato pelo CDS/PP.

Nada que impeça o ‘independente’ de lançar mais um duro golpe à política de contratações comparando com gestão autárquica: “Um ordenado de um destes nomeados dava para seis trabalhadores POT que ao serem colocados nas suas freguesias de origem iam sair de uma situação de exclusão social e trabalhar em prol do bem comum numa serie de tarefas que vai melhorar cada freguesia da nossa ilha”.