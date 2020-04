Executivo de Santa Cruz reúne-se quarta-feira para debater propostas

A Câmara Municipal de Santa Cruz agendou para esta quarta-feira, 22 de Abril, uma reunião extraordinária, através de videoconferência, para apreciação e votação de algumas propostas.

Em termos financeiros, serão discutidas as propostas de prestação de contas do exercício económico de 2019, assim como a alteração ao Orçamento Municipal de 2020 e a utilização do saldo de gerência de 2019 e a lei do Orçamento de Estado para 2020.

Será ainda discutida a isenção do pagamento da água do mês de Março, entre outros assuntos.