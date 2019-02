“Excelência” do Blandy’s Malmsey 1977 reconhecido pela Revista de Vinhos

O vinho Madeira Blandy’s Malmsey 1977 ganhou o prémio Excelência da Revista de Vinhos, uma publicação especializada, depois de anteriormente já ter sido classificado com “pontuações de destaque” nas revistas Wine & Spirits e Wine Enthusiast’s 2018, outros títulos de referência nesta área. Este vintage, vinho de qualidade superior, nasceu das vinhas da Quinta das Maravilhas no Funchal, tendo disso engarrafado em Maio do ano passado pela Madeira Wine Company, depois de um envelhecimento de 41 anos em barris de carvalho americano.

Na nota

O prémio da Revista de Vinhos, equivalente para os produtores a um Oscar, foi entregue na 22.ª edição de ‘Os Melhores do Ano 2018’, uma cerimónia que decorreu na Alfândega do Porto e que distinguiu o vinho madeirense, disponível em número restrito de garrafas.

Além do vinho também a gastronomia e o enoturismo estiveram em destaque entre os mais de cem nomeados distribuídos pelas 24 categorias a concurso.

“É com enorme orgulho que a Madeira Wine Company, S.A. vê um dos seus grandes vintages - o Blandy’s Malmsey 1977 - ser distinguido nos denominados ‘óscares do vinho’ portugueses com o prémio Excelência”, reagiu a empresa produtora, em comunicado enviado à redacção.