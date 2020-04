Sandra Fabrícia Tavares Teixeira, antiga vice-presidente do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), foi nomeada para o cargo de vogal do Conselho Directivo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, pelo período de três anos.

A nomeação foi publicada esta quarta-feira (8 de Abril) no Jornal Oficial da Região (JORAM).